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Son dakika haberi: Sancaktepe'de yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Sancaktepe'de yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

27.09.2021 13:41
Son dakika haberi: Sancaktepe'de yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika haberler: Sancaktepe'de yol verme kavgasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sancaktepe'de yol verme kavgasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 19 Eylül'de Paşaköy Mahallesi'nde düğünden dönen 2 araçla yoldaki diğer iki aracın sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Araçlarından inen taraflar arasındaki tartışmada bıçak ve silahların da kullanılmasıyla H.G. bıçakla, oğlu H.İ.G. ise silahla yaralandı.

Olayda ağır yaralanan H.İ.G, hayatını kaybederken, babası H.G. ise hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan failleri yakalamak için çalışma yapan ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin O. D. isimli kişiye ait yabancı plakalı araç olduğunu tespit etti.

Şüpheli O. D'nin ağustos ayı sonunda Almanya'ya gittiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmalarda aracı kullanan kişinin eski futbolcu Sezer Ö, olduğunu, Ö.G. ve A. M. isimli şüphelilerin de aynı olayda birlikte hareket ettiğini belirledi.

Olaydan bir gün sonra teslim olan şüphelilerden A.M. çıkarıldığı Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatılan firari eski futbolcu Sezer Ö, hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Öte yandan, soruşturmayı yürüten savcılıkça şüpheli Ö. G, hakkında da tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılması talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Sancaktepe, Tragger, Eylül, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sancaktepe'de yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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