Son dakika haberi... Sandıklı'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son dakika haberi... Sandıklı'da Kovid-19 tedbirleri
15.10.2020 11:33
Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerleri ile pazar yerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerleri ile pazar yerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.
Sandıklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Akharım beldesinde artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla salgının önlenmesi amacıyla kıraathaneler ile pazar yerinin faaliyetleri 15 gün süreyle durdurulmuştur." ifadesi yer aldı.
Öte yandan jandarma ekiplerinin, beldede Kovid-19 tedbirleri hakkında denetim ve bilgilendirme yaptığı öğrenildi.
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