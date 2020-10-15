Son dakika haberi... Sandıklı'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerleri ile pazar yerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Sandıklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Akharım beldesinde artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla salgının önlenmesi amacıyla kıraathaneler ile pazar yerinin faaliyetleri 15 gün süreyle durdurulmuştur." ifadesi yer aldı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin, beldede Kovid-19 tedbirleri hakkında denetim ve bilgilendirme yaptığı öğrenildi.