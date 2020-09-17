Son dakika haberi! Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haberi! Sandıklı'dan kısa kısa

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla oluşturulan Sandıklı Kadın Kültür Evi'ne şehit ve gazi yakınları konuk oldu.

Son dakika haberi! Sandıklı'dan kısa kısa, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla oluşturulan Sandıklı Kadın Kültür Evi'ne şehit ve gazi yakınları konuk oldu.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un eşi Reyhan Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün eşi Esra Çöl öncülüğünde, şehit annesi Keziban Koç, Fatma Orhan, şehit eşi Fahriye Çepni, şehit kardeşi Fadime Aydoğdu ve Şehit ve Gaziler Derneği Sandıklı Temsilcisi Gazi Yusuf Akin'in eşi Ayşe Akin ilk konuk olarak ağırlandı.

Sandıklı Kadın Kültür Evi Sorumlusu Sosyolog Esra Baykal, şehit ve gazi yakınlarına, kültür evini tanıtarak, burada yapılacak olan faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Reyhan Tortop, burada yaptığı açıklamada, şehit ailelerini Sandıklı Kadın Kültür Evi'nde ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Tortop, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler bizim başımızın tacısınız. Ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Bizler hepinize minnet ve şükran borçluyuz. Kendinizi yalnız hissetmemeniz için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kadın Kültür Evi'mizde kadınlarımızın sosyalleşmesi ve diğer tüm alanlarda gelişimleri amaçlanmaktadır. Yapılacak faaliyetler dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemiden dolayı sıkı tedbirli ve kurallara uygun bir şekilde uygulanacaktır."

Kaymakam Eflatun Can Tortop'dan köy ziyaretleri

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaret kapsamında Başkuycak, Dodurga, Odaköy ve Çevrepınar köylerini ziyaret eden Tortop, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sandıklı İl Genel Meclisi üyeleri Ahmet Mahmut Saylık ve İbrahim Kaynak'ın eşlik ettiği ziyaretlerde çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirten Tortop, işçi taşıyan servislerde yolcu sayısı, maske, mesafe kurallarına uygunluk denetimini de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tortop, "Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın, içinde bulunduğumuz pandemi süreci boyunca sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Köy ziyaretlerimize belirli periyotlar ile devam edeceğiz." dedi.

Gökmen Çiçek, Sandıklı, Şehit, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

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