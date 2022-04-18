Son dakika haberi... Şanghay'da Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi sahra hastanesine dönüştürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şanghay'da Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi sahra hastanesine dönüştürüldü

18.04.2022 13:47

Bir son dakika haberine göre Çin'in Şanghay kentinde bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi, artan Covid-19 vakalarının ardından sahra hastanesine dönüştürüldü.

Çin'in Şanghay kentinde bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi, artan Covid-19 vakalarının ardından sahra hastanesine dönüştürüldü.

Çin, 2020 yılının başından bu yana Covid-19 ile mücadelede en zor günlerini yaşarken, 25 milyonun üzerinde nüfusa sahip Şanghay kenti salgındaki son dalganın merkezi haline geldi. Ülkenin finans merkezi olarak bilinen Şanghay'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi, artan vaka sayılarının ardından sahra hastanesine dönüştürüldü. Kentin en büyük sahra hastanesi olan 600 bin metrekarelik merkezde 50 bin yatak bulunuyor. Hastanede ayrıca temiz hava sirkülasyonunu sağlamak için büyük bir egzoz sistemi de kuruldu.

1 HAFTA İÇİNDE TAMAMLANDI

Hastanenin inşaası için ülkenin farklı bölgelerinden gelen 25 bin işçi, merkezin 8 ayrı bölgesinde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 haftadan kısa bir süre içinde tamamlanan hastanede hasta kabulüne de başlandı.

Çin'de son 24 saatte açıklanan Covid-19 verilerine göre ülkede 2 bin 742 yeni vaka tespit edildi ve 3 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 185 bin 35'e, can kaybı da 4 bin 641'e ulaştı.

(Cenk Özkömür/ İHA)

Son dakika haberi... Şanghay'da Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi sahra hastanesine dönüştürüldü
Son dakika haberi... Şanghay'da Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi sahra hastanesine dönüştürüldü
Son dakika haberi... Şanghay'da Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi sahra hastanesine dönüştürüldü
Son dakika haberi... Şanghay'da Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi sahra hastanesine dönüştürüldü
Son dakika haberi... Şanghay'da Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi sahra hastanesine dönüştürüldü

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Çin Halk Cumhuriyeti, Şanghay, Kongre, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şanghay'da Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi sahra hastanesine dönüştürüldü - Son Dakika


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