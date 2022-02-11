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Son dakika haberi! Saniye saniye kaza anları - Son Dakika

Son dakika haberi! Saniye saniye kaza anları

11.02.2022 16:07
Son dakika haberi! Saniye saniye kaza anları

Son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, Kütahya'da meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı 2 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, Kütahya'da meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı 2 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.

Aralık ayı içerisinde trafik kazalarının ilkinde, Kütahya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan kamyonet, cezaevi önünde yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarparak ağır yaraladı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İkinci yayaya çarpma kazası ise Sebile Erenler Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Özel Halk Otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen yaya çarparak yaralanmasına neden oldu. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Saniye saniye kaza anları

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Saniye saniye kaza anları - Son Dakika


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