Son dakika haberi... SANKO üniversitesi hastanesi - Son Dakika

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali İrfan Güzel, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Ali İrfan Güzel, 1977 yılında Hatay'da doğdu, ilk orta ve lise eğitimini aynı yerde tamamladı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime başladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimini 2009 yılında Dicle Üniversitesi'nde aldı, mecburi hizmetini Ergani'de yerine getirdi.

Başasistanlık sınavını başarıyla geçerek, Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başlayan Doç. Dr. Güzel, 2015 yılında "Doçent" unvanı aldı. 85'i yurtdışı olmak üzere 150'ye yakın, çok sayıda atıf almış bilimsel çalışması bulunmaktadır.

İki yıl İzmir'de ve bir yıl Hatay'da özel hastanede çalışan Doç. Dr. Güzel, 2018- 2019 yıllarında SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde, sonrasında ise İzmir'de özel bir sağlık kuruluşunda görev yaptı.

Eylül 2021 tarihinde SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde hasta kabulüne başlayan Doç. Dr. Güzel'in ilgi alanları; riskli gebelikler, laparoskopik ve histeroskopik cerrahiler, genital sarkma ve idrar kaçırma, kısırlık tanı ve tedavileridir. Doç. Dr. Güzel, evli ve üç kız çocuk babasıdır.

Kadın hastalıkları ve doğum kliniği

SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde jinekolojik muayene, gebelik takibi, ağrısız normal doğum, sezaryen, infertilite tedavileri, ilaçlı rahim filmi (HSG), her türlü jinekolojik ameliyatlar, ileri düzey laparoskopik ve histeroskopik (kapalı) operasyonlar, menopoz tedavisi, yüksek teknoloji ve uzman kadroyla gerçekleştirilmektedir.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi/ Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. - GAZİANTEP