Son dakika haberi... ŞANLIURFA CEYLANPINAR- KIZILTEPE YOLUNUN TEMELİ ATILDI - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Bolluğu ve bereketi her haneye taşımayı sürdüreceğiz (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ceylanpınar- Kızıltepe karayolunun temel atma törenine katıldı. Törene katılanlara konuşan Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak 2003 yılından bugüne dev adımlar attıklarını belirterek, Tamamlanan pek çok büyük proje bugün dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde bir lojistik güç olmamıza imkan tanıyor. Şanlıurfa ve Mardin'in turizminin ticaretinin gelişmesi için ne gerekiyor. Elbette ulaşım ağının güçlü olması gerekiyor. Bu noktada 2003 yılından bu yana Şanlıurfa'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için milyonlarca harcama yaptık. 2003 yılında il bölünmüş yol uzunluğu sadece 28 kilometre iken yeni yaptığımız 567 kilometre yol ile bölünmüş yol uzunluğunu yirmi kattan fazla artırdık. Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan Ceylanpınar-Kızıltepe Yolunun temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam 61,7 kilometre uzunluğunda olan Ceylanpınar-Kızıltepe yolu 2 çarpı 1 olarak projelendirilmiştir. Proje bedeli 240 milyon lira olan proje bünyesinde 227 metre uzunluğunda 3 adet köprü ve 10 adet kavşak bulunmaktadır. Bu proje sayesinde mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartları yükseltilecek böylece daha konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlanacaktır diye konuştu.