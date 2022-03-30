Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

30.03.2022 02:14

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaatta dün kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla şüpheli M.A. gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da 'İstiklal Marşını Sen Oku' yarışması düzenlendi Şanlıurfa'da 'İstiklal Marşını Sen Oku' yarışması düzenlendi Son dakika... Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu çiftin yargılandığı davada karar Son dakika... Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu çiftin yargılandığı davada karar

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 02:20:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement