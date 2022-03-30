Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merkez Eyyübiye ilçesinde kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaatta dün kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla şüpheli M.A. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ŞANLIURFA - Çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika