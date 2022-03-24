Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlılar 46 gün sonra yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlılar 46 gün sonra yakalandı

24.03.2022 16:59
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlılar 46 gün sonra yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da 2 kişiyi otomobilde öldüren ve olay yerinden kaçan zanlılardan 3'ü, olaydan 45 gün sonra yakalandı.

Şanlıurfa'da 2 kişiyi otomobilde öldüren ve olay yerinden kaçan zanlılardan 3'ü, olaydan 45 gün sonra yakalandı.

Olay, 5 Şubat 2022 tarihinde Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun kırsal Akziyaret Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. Seyir halindeki 34 BKG 893 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden plakası sökülmüş başka bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açılmış, saldırıda otomobilde bulunan İbrahim Kızılok (30) ile Murat Yılmaz (52) hayatını kaybetmişti. Saldırganların kullandığı otomobil ise kaza yapmış, otomobilden inen saldırganlar yaya olarak kaçmıştı.

12 adrese eş zamanlı operasyon

Zanlıların yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Siverek ilçesindeki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Olaydan 46 gün sonra gerçekleşen operasyonda, biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili daha önce de yardım ve yataklıktan 3 kişi gözaltına alınmış, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlılar 46 gün sonra yakalandı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlılar 46 gün sonra yakalandı

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Murat Yılmaz, Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlılar 46 gün sonra yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 2 kişiyi öldüren zanlılar 46 gün sonra yakalandı - Son Dakika
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