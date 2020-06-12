Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 35 bin 498 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafından bir kamyonda yapılan aramada 35 bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesindeki bir kamyonda kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Kamyona düzenlenen operasyonda, 35 bin 498 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 kişi ise tutuklandı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA