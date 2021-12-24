Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da 4 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aynı yol üzerinde meydana gelen 4 ayrı kazada, 14 araç birbirine girdi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Haliliye ilçe mevkisinde meydana geldi. Dört faklı kazada, 14 araç birbirine girdi. Kazalarda yaralanan üç sürücü, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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