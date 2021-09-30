Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt

Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi