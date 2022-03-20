Son dakika haberi! Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

20.03.2022 21:17
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da, akraba iki aile arasında 'köpek' nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hasan Kandemir (15) ile Mehmet Kandemir (50) yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, akraba iki aile arasında 'köpek' nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hasan Kandemir (15) ile Mehmet Kandemir (50) yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu ve aynı zamanda akraba olan Kandemir ailesi mensupları arasında köpek havlaması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aile fertleri yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Kandemir ile Mehmet Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.


Son dakika haberi! Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
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Mehmet Kandemir, Hasan Kandemir, Jandarma, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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