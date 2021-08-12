Son dakika haberi! Şanlıurfa'da arıların saldırısına uğrayan 10 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, maske kullanarak girdikleri evdeki 10 kişiyi dışarı çıkarırken, kurtarma çalışmaları esnasında bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.

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