ŞANLIURFA'DA AVUKAT VE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

Akraba katliamında 4 kişiyi öldüren dünür kendini böyle savundu: Ölmemek için öldürdüm

ŞANLIURFA'da, avukat ve kardeşinin öldürülmesiyle ilgili aranan Osman Altun, polis ekiplerince İzmir'de yakalandı. Kente getirilen Altun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde 16 Temmuz'da meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasındaki avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan, kayınbiraderleri Mehmet ve Osman Altun ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen kayınbiraderler, tabancayla enişte ve kardeşine ateş açtı. İsa ve Ömer Alkan kardeşler, hayatını kaybederken, Altun kardeşler ise kaçtı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kardeşlerden Mehmet Altun'u 1 gün sonra yakaladı. Gözaltına alınan Altun, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari Osman Altun'un yakalanması için de Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Yapılan çalışmada Altun'un, İzmir'de gizlendiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Altun, Şanlıurfa'ya getirildi. Emniyette sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Osman Altun, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.