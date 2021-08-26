Suruç ilçesinde 15 Ağustos'ta Kadir (37) ve oğlu Yusuf Altın'ın bulunduğu 34 RU 7843 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda baba hayatını kaybetmiş, oğlu ağır yaralanmıştı.

Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde 11 gün önce uğradıkları silahlı saldırıda babası ölen çocuk da yaşam mücadelesini kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Şanlıurfa'da babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da kurtarılamadı - Son Dakika

Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı

Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok