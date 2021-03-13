Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kafası zeytin tenekesine sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Alınan bilgiye göre, köpeğin başının zeytin tenekesine sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu teneke kesilerek köpek kurtarıldı.
Suruç ilçesinde de okulun demir korkuluklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Demir korkuluklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika