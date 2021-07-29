Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan çocuğun hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Siverek- Adıyaman kara yolundaki bir marketin güvenlik kamerasının kayıtlarında, topla oynayan bir çocuğun yolun karşına geçmeye çalıştığı görülüyor.

Bu sırada yolda seyreden bir hafif ticari aracın şoförü, çocuğa çapmamak için ani manevra yaptığı ve arkasındaki diğer bir araç ise frene basıyor.

Kayıtlarda ayrıca sürücünün daha sonra aracını yol kenarına park edip çocuğun yanına gelerek başını okşadığı görülüyor.