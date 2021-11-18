TÜRKİYE'de doğum oranı en yüksek illerin başında gelen Şanlıurfa'da, havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarında yüzde 100 artış yaşandı. Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mehmet Fatih Palalı, günde 4 ile 5 bin çocuğun kendilerine başvurduğunu belirterek, aileleri hijyen ve beslenme konusunda uyardı.

Şanlıurfa'da, hava sıcaklıkların azalmasıyla, çocuklarda görülen mevsimsel geçiş ve üst solunum yolu enfeksiyon hastalıklarında artış yaşandı. Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Mehmet Fatih Palalı, hastaneye başvuranların çoğunluğunda öksürük, ateş, kusma ve ishal vakalarının yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Ailelere hijyen kurallarına uymaları ve çocuklarının beslenmesine dikkat etmesi önerisinde bulunan Palalı, Çocuk nüfusunun en yüksek illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da çocuk hastalıkları vaka sayısında son günlerde artış yaşanmaktadır. Her gün acil servise 4-5 bin arasında hasta başvuruyor. Hafta sonları bu rakam 6-7 bini buluyor. Hastaneye başvuran çocuklarda mevsimsel geçişle birlikte üst solunum yolları enfeksiyonları görülüyor dedi.

Hastanenin fiziki alanının yetersiz olduğunu ve yoğunluk üzerine poliklinik sayısını 4'ten 6'ya çıkardıklarını anlatan Palalı, Şu anda yataklı servislerimiz tamamen dolu. Ailelerimizden gerçekten çocuklarının durumu acil değilse hastaneye gelmemelerini istiyoruz. Ailelerimiz hijyen konusuna daha çok dikkat etsin diye konuştu.

Öte yandan hasta çocuklarını hastaneye getiren vatandaşlar da yoğunluktan şikayet etti. Hasta çocuğunu muayene için hastaneye getirdiğini anlatan Selami Özkaya, Muayene sırası almak için erkenden buraya geliyoruz. Buna rağmen saatlerce sıra bekliyoruz. Hastaneden çıkınca da eczanede ilaç sırasına giriyoruz şeklinde konuştu.