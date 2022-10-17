Son dakika haberi: Şanlıurfa'da dayısının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da dayısının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü

17.10.2022 12:14
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da dayısının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dayısının kullandığı otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dayısının kullandığı otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İ.D. yönetimindeki 27 DR 654 plakalı otomobil, ilçe merkezinde manevra yaptığı sırada önündeki yeğeni Bozan U'ya (4) çarptı.

Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Çocuğun dayısı İ.D. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Bozan U'nun sünnet merasimi için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şanlıurfa'da dayısının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

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