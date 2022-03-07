Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

07.03.2022 19:56

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltıŞANLIURFA Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyette işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

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ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyeye sevk edildi ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonunda yakalanan 29 zanlı adliyeye sevk edildi Son dakika haber: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı Son dakika haber: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa, Gözaltı, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika
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