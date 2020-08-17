Son dakika haberi! Şanlıurfa'da düğünler denetlendi, kurallara uymayanlara ceza kesildi - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, 1349 polis ve zabıtadan oluşan 292 ekip, düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanlar ile mesire alanlarında denetim yaptı. Uygulamada kurallara uymayanlara ceza yazılırken, gelin arabasının arkasındaki 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazısı dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, kent genelinde denetim yapıldı. Bu kapsamda düğün salonlarında etkinlik sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi. 292 ekipten oluşan 1349 polis ve zabıta, düğün salonlarını denetleyerek, davetli ve işletme sahiplerinin tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlerde dünyaevine giren çiftin gelin arabasının arkasına yapıştırdıkları 'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma' yazısı dikkat çekti.