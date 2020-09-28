Son dakika haberi! Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mengelli Mahallesi'nde yaşayan Fehime Çetin, elektrikli makineyle salça yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle akıma kapıldı.

Yere düşen Çetin'i gören yakınları, onu Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Çetin'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna gönderildi.