Son dakika haberi... Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sulama trafosunun arızasını gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kırsal Kalemli Mahallesi'nde, elektrik trafosunun arızasını gidermek için direğe tırmanan Mehmet Durmuş (48) akıma kapıldı.
Durmuş, yaklaşık 2 metrelik direkten düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Durmuş'un yakınları hastaneye akın etti.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
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