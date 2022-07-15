Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

Dünya futbol tarihi böyle bir penaltı görmedi! Hakem bile olduğu yerde donup kaldı

ABD'den Türkiye'ye F-16 kısıtlamasının ardından bir tartışmalı karar da S-400 için geldi

Kaynak: AA

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