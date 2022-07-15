Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı

15.07.2022 23:22

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Evde bulunan 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 1 kişiyi dışarıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde müdahalesi yapılan kişi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Ev yangınında dumandan etkilenen 1 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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