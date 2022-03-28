Son dakika haberi: Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

28.03.2022 17:39
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın çatısına arkadaşlarıyla ısı yalıtım malzemesi montajı yapan Sedat Aslan (29), rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek zemine düştü.

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı OSB 2. kısım yol çalışmaları başladı

Organize Sanayi Bölgesi, Şanlıurfa, işçi, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şanlıurfa'da fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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