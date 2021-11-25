Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince açılan geleneksel el sanatları kursları için başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığının Beykapısı Mahallesi Mahmutoğlu Kulesi Sanat Sokağı'nda bulunan geleneksel el sanatları kursları devam ediyor.

Bu kapsamda gençleri sanatla buluşturmak için farklı branşlarda yeni kurslar açıldı.

Açıklamada, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kurslardan faydalanmak isteyenlerin 0531 632 43 63 numaralı telefondan veya bizzat merkezden bilgi alarak kayıt yaptırabileceği belirtildi.