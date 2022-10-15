Son dakika haberi | Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması: 26 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması: 26 gözaltı

15.10.2022 09:58

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da 41 nokta ve 9 bölgede 86 ekip ve 659 personelle yapılan Göbeklitepe-1 Huzur uygulamasında, 6 ruhsatsız tabanca, çalıntı araçlar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 41 nokta ve 9 bölgede 86 ekip ve 659 personelle yapılan Göbeklitepe-1 Huzur uygulamasında, 6 ruhsatsız tabanca, çalıntı araçlar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 659 polisin katılımıyla 41 nokta ve 9 bölgede, iş yerleri, parklar ve caddelerde Göbeklitepe-1 uygulaması gerçekleştirildi. 17 bin 196 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi. Uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ele geçirildi. 26 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynayan 5 kişiye de işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması: 26 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması: 26 gözaltı - Son Dakika
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