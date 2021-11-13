İstanbul'da gol yağmuru var! Fark her geçen dakika artıyor

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

ŞANLIURFA - İran'dan Türkiye'ye yasadışı yollardan 62'si Afganistanlı, 2si Pakistanlı 64 göçmeni kamyonetlerle Şanlıurfa'ya getiren 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma başlattı. Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kamyonette, yasadışı yollardan girdiği belirlenen 62'si Afganistanlı 2'si Pakistan uyruklu 64 düzensiz göçmen tespit edildi. Gözaltına alınan 64 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Kamyonetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen bir otomobil durdurularak, içindeki 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.