Son dakika haberi... Şanlıurfa'da hastane güvenliğini darbeden 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hastanede güvenlik görevlilerini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, trafik kazası geçiren yakınlarını görmek isteyen hasta yakınları, 2 gün önce Siverek Devlet Hastanesi güvenliği tarafından acil servis odasına alındı.

Bir süre sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretin kısa kesilmesi yönündeki uyarının ardından hasta yakınları ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında darbedilen 5 güvenlik görevlisi suç duyurusunda bulunarak iş göremez raporu aldı.

Öte yandan, kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya karıştıkları güvenlik kameralarınca tespit edilen Mahmut B. ile kardeşi Mehmet B. gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca "basit yaralama ve görevi yaptırmama" suçlamasıyla tutuklandı.

Ekip sorumlusu olayı anlattı

Olay günü hastanede nöbetçi olduğunu belirten ekip sorumlusu Vahap Kazan, kaza ihbarının ardından 9 yaralının tedavi altına alındığını söyledi.

Ziyarete gelen hasta yakınlarına Sağlık Bakanlığının genelgesine istinaden kimseyi alamayacaklarını anlattıklarını ancak ısrar üzerine 2 kişiye kısa süreliğine izin verdiklerini ifade eden Kazan, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra çıkmaları yönünde uyarıda bulunduk. Ama dışarı çıkarmak isteyince hakaret etmeye başladılar. Kendisini tekrar uyardım, ikna olmadıklarını fark edince durumu jandarmaya bildirdim. O sırada bana yumruk attı ve ortalık karıştı. Kavgada ben ve arkadaşlarım yaralandı. İş göremez raporu alıp şikayetçi olduk. Bir arkadaşımızın kafası kırıldı, dikiş atıldı ve 9 gün iş göremez raporu aldı."