Son dakika haberi! Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında kız alıp verme nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remziye Y. (26) ile Cebrail O. (14) silahla yaralandı.
Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili Ferhat O. gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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