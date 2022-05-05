ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA

05.05.2022 14:09

sopalı kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

sopalı kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Rabia Meydanı'nda dün akşam saatlerinde Suriye uyruklu kalabalık iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavgaya karışan taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

Polis ekipleri, görüntüleri sosyal medyada da paylaşılan kavgaya karışanların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı (DHA)

ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA
ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA
ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA
ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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