Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü Bayaltun ile yanındaki Neşmiye, Elif, Mehmet ve Yasin Bayaltun ağır yaralandı.

Şanlıurfa 'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi ağır yaralandı.

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