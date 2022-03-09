Son dakika haberi | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

09.03.2022 10:55
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 13. kilometresinde, Zeydan Büyük (37) idaresindeki 34 SC 6491 plakalı otomobil, Abdulkadir Aktaş yönetimindeki 47 DE 808 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücülerden Büyük ile aynı araçtaki Helin (15), Nesibe (74), Şafia (39) ve İbrahim Büyük (74) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Şanlıurfa, Otomobil, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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