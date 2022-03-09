Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 13. kilometresinde, Zeydan Büyük (37) idaresindeki 34 SC 6491 plakalı otomobil, Abdulkadir Aktaş yönetimindeki 47 DE 808 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücülerden Büyük ile aynı araçtaki Helin (15), Nesibe (74), Şafia (39) ve İbrahim Büyük (74) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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