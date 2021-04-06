Son dakika haberi: ŞANLIURFA'DA İLK KEZ BİR ÇOCUK, ANNESİNİN SOYADINI ALDI - Son Dakika

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'DA İLK KEZ BİR ÇOCUK, ANNESİNİN SOYADINI ALDI

06.04.2021 13:21

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA'da, Zehra Kaya şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşinden olan çocuğuna kendi soyadını vermek için açtığı davayı kazandı.

ŞANLIURFA'da, Zehra Kaya şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşinden olan çocuğuna kendi soyadını vermek için açtığı davayı kazandı. Mahkeme heyeti, velayeti annede bulunan çocukların, annesinin soyadını taşımasının hayatını kolaylaştırıcı etkisinin olacağına hükmetmesiyle kentte ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı.

Paşabağı Mahallesi'nde yaşayan Zehra Kaya, 8 yıl önce Uğur Gülhancı ile evlendi. Bu evlilikten Özgür isminde bir erkek çocukları dünyaya gelen çift, 2015 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çiftin boşandığı davada, çocuklarının velayeti anneye verildi. Zehra Kaya, geçen yıl çocuğunun Gülhancı olan soyadını kendi soyadıyla değiştirmek için Şanlıurfa 3'üncü Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde; boşanmanın ardından eski eşinin oğlunu hiç görmediğini belirten Zehra Kaya, oğlunun soyadının farklılığından dolayı psikolojisinin bozulduğunu kaydetti. Mahkeme heyeti de annenin talebini haklı bularak çocuğuna kendi soyadını vermesine hükmetti.

'ÇOCUĞUN YÜKSEK MENFAATİNE UYGUN OLACAK'

Çocuğun soyadını belirleme hakkının da velayet hakkı kapsamında kaldığı kaydedilen gerekçeli kararda şu değerlendirmelerde bulunuldu

Dava basit yargılama usulüne tabi olmakla, davacıya ait aile nüfus kayıt tablosu dosyamız arasına alınmıştır. Müşterek çocuğun anne yanında yaşamaya devam ettiği, çocukların anneleri ile soyadlarının farklı olmasının çocukların psikolojisini ve sosyal yaşantısını olumsuz etkilediği, kendilerini arayıp sormadığı, çocuğun annenin soyadını almasının çocukların yüksek menfaatine uygun olacağı, buna göre Türk hukukunda boşanma halinde çocuğun babasını seçtiğini soyadını alacağı yöndeki düzenlemenin ortadan kalktığı ilgili kararda kadın ve erkeğin evliliğin sona ermesinde eşit hak ve sorumluklara sahip olmaları gerektiğine ilişkin uluslararası sözleşme hükümleri bulunduğu, tarafların boşanmada sahip oldukları hak ve yükümlülükleri bakımından aynı hukuksal konumda bulundukları, erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadının kadına tanınmamasının cinsiyet göre ayrım sonucu doğuracağı, bunun Anayasa'nın 10 ve 41'inci maddelerine aykırı bulunduğunun belirtildiği, velayeti annede bulunan ve annenin mensup olduğu çevrede yaşayan çocukların annesinin soyadını taşımasına hayatını kolaylaştırıcı etkisinin olacağı anlaşıldığından davacının davasının kabulü ile aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

'ŞANLIURFA'DA İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR VERİLDİ'

Kentte ilk kez bir kadının soyadını çocuğuna verdiğini vurgulayan Zehra Kaya'nın avukatı Emine Altıparmak, Genelde boşanma davasında kural olarak çocuk babasının soyadını alır. Eşler boşansa bile bu durum değişmez. Yani çocuklar annesi ile yaşasalar bile bu durum değişmez. Mahkeme çocuğun velayet haklarını annesine verse bile çocuk babasının soyadıyla yaşamaya devam ediyordu. Çocuğu anneye verip, boşanmaya rağmen babanın soyadını kullanılmasına devam etmesi hukuki sorundu. Bu konuda dava açtık ve davada çocuğun da uzmanlarca fikri alınarak annesinin soyadına geçilmesini istedik dedi.

'BU DURUM ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİNİ BOZUYOR'

Mahkeme heyetinin dosyayı inceleyerek talebi haklı bulduğunu anlatan Altıparmak, Velayet annedeyken okula kaydettirirken, bir yerde işlem yaparken anne ile çocuk farklı soy isimde olunca sorunlar çıktığı için bu durum çocukta olumsuz etkiler bırakabiliyor. Bu da çocuğu sosyolojik ve psikolojik etkiliyor. Davanın annenin lehine karar verilmesiyle bu sorun ortadan kalkmış oldu. Gayet isabetli bir değerlendirme yapan mahkemeye de teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'DA İLK KEZ BİR ÇOCUK, ANNESİNİN SOYADINI ALDI
Son dakika haberi: ŞANLIURFA'DA İLK KEZ BİR ÇOCUK, ANNESİNİN SOYADINI ALDI
Son dakika haberi: ŞANLIURFA'DA İLK KEZ BİR ÇOCUK, ANNESİNİN SOYADINI ALDI
Son dakika haberi: ŞANLIURFA'DA İLK KEZ BİR ÇOCUK, ANNESİNİN SOYADINI ALDI

Zehra Kaya, Şanlıurfa, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ŞANLIURFA'DA İLK KEZ BİR ÇOCUK, ANNESİNİN SOYADINI ALDI - Son Dakika


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