ŞANLIURFA - İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen 5 kişi gözaltına alındı

09.10.2022 16:31

Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

HDP milletvekilleri Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Sıdık Taş'ın da aralarında bulunduğu grup, Rabia Meydanı'nda "Cezaevi koşullarının iyileştirilmesi"ne yönelik basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Kürtçe pankart açan grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

Polisin uyarılarını dikkate almayan grup üyeleriyle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Uyarıların ardından grup dağıldı.

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Kaynak: AA

Rabia Meydanı, Sıdık Taş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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