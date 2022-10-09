ŞANLIURFA - İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen 5 kişi gözaltına alındı

HDP milletvekilleri Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Sıdık Taş 'ın da aralarında bulunduğu grup, Rabia Meydanı 'nda "Cezaevi koşullarının iyileştirilmesi"ne yönelik basın açıklaması yaptı.

Şanlıurfa 'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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