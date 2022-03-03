Son dakika haberi | Şanlıurfa'da "joker" operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da "joker" operasyonu

03.03.2022 00:57
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da "joker" operasyonu

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde başkasının yerine SRC Belgesi Sınavına giren ve buna aracılık eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde başkasının yerine SRC Belgesi Sınavına giren ve buna aracılık eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 26 Şubat'ta düzenlenen SRC Belgesi sınavına girmesi gereken adayların yerine joker olarak tabir edilen 6 şahsın girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken devam eden çalışmalarda olayla bağlantıları olduğu tespit edilen ve aralarında sürücü kursu sahibi ile kurs çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Toplam 15 şüpheli hakkında adli işlem yapılarak, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili gerçekleştirilen aramalarda sahte kimlik belgeleri ile sınava giriş belgeleri ele geçirildi. - ŞANLIURFA

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Kaçakçılık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu - Son Dakika


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