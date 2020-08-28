Son dakika haberi... Şanlıurfa'da kaçak alkol ele operasyonu - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak alkol ele operasyonu

37 damacana ile 115 şişe alkol ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da piyasaya sürmek için kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen her biri 5 kiloluk 37 damacana ile 115 şişe alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. İlçe merkezinde aracı durdurup arama yapan ekipler, 115 şişe ile her biri 5 kiloluk 37 damacana alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.Ç., emniyetteki işlemleri devam ediyor. Alkolün Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği ve piyasaya sürülmek üzere olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.