Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

21.04.2022 12:59
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'da, polisin kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA'da, polisin kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri ve elektronik sigara satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Polisin 20 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda tütün ürünlerine el konulan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
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Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
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