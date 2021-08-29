Yavru kediye zarar gelmemesi için titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kediyi sıkıştığı yerden soba borusunu keserek kurtardı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir evde yavru kedinin kafası soba borusuna sıkıştı.

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