Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile otomobil, Haliliye ilçesi kırsalındaki Çanakçı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 5 yaşındaki Zeynep Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA
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