Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden iki polis, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ihbar üzerine ilçe merkezindeki kavgaya müdahalede bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibine av tüfeğiyle ateş açıldı.

Saçmaların isabet ettiği iki polis, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olayda yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti ve doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan ile Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da yaralı polisler için geçmiş olsun mesajları yayımlayıp saldırıyı kınadı.