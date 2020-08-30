Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kaza; motosikletten yola fırlayan Bekir öldü, kişi 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kaza; motosikletten yola fırlayan Bekir öldü, kişi 2 yaralı

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobile çarptıktan sonra motosikletten yola fırlayan Bekir Kılıç (26), başka otomobilin altında kaldı.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kaza; motosikletten yola fırlayan Bekir öldü, kişi 2 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobile çarptıktan sonra motosikletten yola fırlayan Bekir Kılıç (26), başka otomobilin altında kaldı. Kazada sürücüler yaralanırken, Kılıç da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, Ceylanpınar- Viranşehir yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bekir Kılıç'ın kullandığı plakası öğrenilmeyen motosiklet, Gökhan A. yönetimindeki 34 KU 9516 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletten yola fırlayan Kılıç, karşı yönden gelen başka otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kılıç ile yaralı otomobil sürücülerini ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Bekir Kılıç, Ceylanpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 09:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kaza; motosikletten yola fırlayan Bekir öldü, kişi 2 yaralı - Son Dakika

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