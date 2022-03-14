Şanlıurfa'da tır alev topuna döndü - Son Dakika

Şanlıurfa'da tır alev topuna döndü

Alev topuna dönen tırdan son anda kurtarıldılar

O anlar kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 kişinin yaralandığı kazada, tır alev topuna döndü. Devrilen tırdaki yaralıların son anda kurtarıldığı olayda, yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kızıltepe - Viranşehir karayolunun eski sanayi sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen karton yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta devrildi. Devrilen tır bir anda alev topuna döndü. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alev alev yanan tır yangını, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası, tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.