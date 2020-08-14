Son dakika haberi! Şanlıurfa'da korkutan yangın...Vatandaşlar alevlerin içine dalıp yangını söndürmeye çalıştı - Son Dakika

Şanlıurfa'da korkutan yangın...Vatandaşlar alevlerin içine dalıp yangını söndürmeye çalıştı

Yangında 2 dükkan ile 1 boya deposu zarar gördü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 iş yeri ve bir boya deposunun yanmasına neden olan ve 3 eve de kısmen zarar veren yangına müdahale etmeye çalışan esnaf ve vatandaşlar, tehlikeye rağmen alevlerin içine daldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde bir iş yerinin üstündeki kalasların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki başka bir iş yeri ve boya deposuna sıçradı. Yangının başlaması üzerine eşyalarını kurtarmaya çalışan esnaf ve vatandaşlar, hortumlarla alevlere müdahale etmek istedi. Yükselen alevlerin arasına dalan vatandaşlar, büyük bir tehlikenin yaşanmasına neden oldu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü. Yangın nedeniyle 3 evinde kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

Ateşle oynayan çocuklar tarafından çıkartıldığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.