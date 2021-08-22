Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kurşunun isabet ettiği çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yaylatepe Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde fıstık toplayan 8 yaşındaki Mert Yıldırım nereden ateşlendiği belirlenemeyen kurşunla ağır yaralandı.
Ailesi tarafından Suruç Devlet Hastanesine götürülen Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA
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