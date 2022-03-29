Son dakika haberi... Şanlıurfa'da laleleri koparan kadın kameraya yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da laleleri koparan kadın kameraya yakalandı

29.03.2022 11:50

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da laleleri koparan kadın kameraya yakalandı Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl'de kadınların laleleri kopardığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da laleleri koparan kadın kameraya yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl'de kadınların laleleri kopardığı anlar kameraya yansıdı. Ekiplerin uyardığı kadın, hızla bölgeden uzaklaştı.

Dünya'nın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen ve her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve turistik mekanlarından Balıklıgöl'de lale soğanları toprakla buluşturuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Osmanlı İmparatorluğunda bir döneme adını veren lalelerin Halil-ür Rahman'da dikimine başlandı. Toprakla buluşan binlerce lale soğanı, bahar mevsiminde Balıklıgöl'de rengarenk bir manzara oluşmasına neden oldu. Önceki günlerde ekilen laleleri bazı vatandaşlar koparmaya çalışırken bazıları da alana gelerek fotoğraf çektirdi. Laleleri koparıp cebine koyan kadın, ekiplerin uyarısı sonucu bölgeden hızla uzaklaştı.

Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya ailece gezmeye gelen Ahmet Gezer, "Balıklıgöl lalelerle döşenmiş, çok güzel görüntü. İçerisinde güllerde var yazda geliyor. Çok güzel ortam oluşmuş burada. Zaten buranın maneviyatı da çok yüksek. Burası zaten çok farklı bir yer, buraya ne yapılsa daha da güzel oluyor. Bizim ilgimizi çektiği gibi yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekecektir" diye konuştu.

Siverek'ten gelen Eyyüp Boncuk da, "Ben Şanlıurfa Siverek İlçesinden geldim. Şanlıurfa'mızı geziyorum. Peygamber şehri Balıklıgöl'de çok güzel manzaramız var. Dışarıdaki arkadaşlarımıza herkese tavsiye ederim. Burada ekilen lalelerin yanında güllerde açınca çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da laleleri koparan kadın kameraya yakalandı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da laleleri koparan kadın kameraya yakalandı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da laleleri koparan kadın kameraya yakalandı

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Balıklıgöl, Şanlıurfa, Siverek, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şanlıurfa'da laleleri koparan kadın kameraya yakalandı - Son Dakika


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