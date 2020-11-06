Şanlıurfa'da yeni korona virüs tedbirleri - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde korona virüs salgınının önlenmesine yönelik tedbir kararları duyuruldu.

Korona virüs salgınında en riskli alanlar olarak belirlenen şehir içi toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Makamının 2020/11 sayılı genelgesi doğrultusunda yapılan düzenlemeye göre, Şanlıurfa merkez ilçe sınırlarındaki kamu kurum kuruluşlarında mesai saatleri değişti. Bu göre, sabah 07.00 - 12.00, 07.30 - 12.00 ve 08.00 - 12.00, öğleden sonra 13.00 - 16.00, 13.00 - 16.30 ve 13.00 - 17.00 olarak yeniden düzenlendi. Merkez ilçe kaymakamlıkları dışındaki ilçelerde mesai saatleri sabah 08.00 - 12.00, öğleden sonra 13.00 - 17.00 olarak uygulanmaya devam edecek. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerini kendileri düzenlemek zorunda olan kamu kurum ve kuruluşları, mesai saatlerini kendileri belirleyecek.

Kamu kurum-kuruluşlarının yanında, mesai giriş çıkış saatlerinde şehir içi toplu taşımada ve ulaşımda yoğunluğa neden olan Organize Sanayi Bölgesi ile Evren Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki işletmelere yönelik düzenleme yapılması için de çalışmalar başlatıldı. - ŞANLIURFA