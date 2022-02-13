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ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

13.02.2022 11:12

Şanlıurfa'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, AFAD görevlisi 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, AFAD görevlisi 3 kişi yaralandı.

İbrahim Direkli idaresindeki 63 H 0117 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait 63 K 7900 plakalı pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı.

Kazada, midibüs şoförü Direkli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisiyse sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa, Midibüs, AFAD, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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