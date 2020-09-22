Son dakika haberi... Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen minibüsteki Ayşe Daş (22) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. İsa Y. yönetimindeki 80 BA 308 plakalı minibüs, Baltutan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ayşe Daş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.